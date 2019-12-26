Украина выдала Испании гражданина России

Украина экстрадировала в Испанию уголовного «авторитета» «Батыра Бухарского», где он обвиняется в отмывании преступных доходов. Задержанный является уроженцем Узбекистана и гражданином России, сообщила Национальная полиция Украины.

48-летний «Батыр Бухарский», по данным ведомства, в преступной иерархии считается «вором в законе». С 2017 года «авторитет» находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании.

«Вместе с другими участниками ОПГ (он, – прим. ВЗГЛЯД) организовал схему по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, которые легализовали путем приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании «вору в законе» грозит лишение свободы сроком на 17 лет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.



В апреле 2019 «Батыр Бухарский» незаконно прибыл на территорию Украины, о чем узнали правоохранительные органы и сообщили об этом европейским коллегам. «Вора в законе» задержали.

По данным Нацполиции, в 1998 году в Москве «Батыр Бухарский» был коронован «вором в законе» «Дедом Хасаном» и был доверенным лицом еще одного «вора в законе» по кличке «Япончик».

Ранее СБУ заявила о попытке России дестабилизировать Украину с помощью «воров в законе».