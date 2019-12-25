В США придумали способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Принятый на прошлой неделе в США акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года, объем которого исчисляется 1,4 трлн долларов, предусматривает стратегию, направленную на «сдерживание активности» России и Турции в Средиземном море, пишет американское издание The Hill.

Конгрессмены США считают, что этой цели поможет укрепление связей с Израилем, Грецией и Кипром, передает «Интерфакс» содержание публикации.

Уточняется, что Соединенные Штаты будут стремится стать ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление партнерства с рядом стран в сферах безопасности и энергетики. Меры, которые предпримет Вашингтон, будут направлены на ослабление позиций России в регионе, говорится в статье.

В противовес амбициям Турции Соединенные Штаты намерены укреплять военные связи с Грецией и снять оружейное эмбарго с Кипра.

Еще в мае США предлагали Кипру «дружить против злобной России».

В середине декабря газета ВЗГЛЯД писала, как газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт.

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