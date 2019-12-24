Убитого нацистами и посмертно «расстрелянного» в СССР летчика Пивенштейна реабилитировали

Подполковник авиации, известный летчик, спасавший пассажиров парохода «Челюскин» Борис Пивенштейн реабилитирован Главной военной прокуратурой России спустя 67 лет после заочного расстрела СССР и спустя 75 лет после гибели в концлагере Штуттгоф.

«Борис Абрамович реабилитирован Главной военной прокуратурой во исполнение Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий». Уголовное дело против него прекращено», – написала Ванда Цуркан, дочь еще одного узника этого концлагеря, в Facebook.

Она сообщила, что получила ответ из Главной военной прокуратуры России во вторник. Заявление о его реабилитации Цуркан подготовила на 57 страницах, приложив архивные документы.

По ее словам, в 2017 году она нашла в архивах гестапо документы, подтверждающие, что Пивенштейн не был предателем, а был повешен фашистами в 1944 году, потому что отказался идти на сделку. Цуркан отметила, что о его казни в концлагере в своей книге «Последний круг ада» написал ее отец, Юрий Цуркан, который был еще одним узником лагеря Штуттгоф.

Пивенштейн – советский летчик, подполковник, за участие в спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин» в 1934 году был награжден орденом Красной Звезды. Во время Великой Отечественной войны командовал штурмовым авиационным полком и эскадрильей. В небе над Донбассом 27 апреля 1943 года самолет Пивенштейна был сбит, летчик и стрелок-радист попали в немецкий плен.

Юрий Цуркан заявлял, что Пивенштейн был казнен нацистскими властями в 1944 году, но в конце 1940-х годов МГБ открыло уголовное дело против погибшего по обвинению в коллаборационизме. Утверждается, что в лагере Пивенштейн якобы сотрудничал с власовцами, а в 1945 году оказался на территории американской зоны оккупации и не был выдан СССР. В 1951 году, как утверждало советское следствие, он якобы эмигрировал в США, после чего о нем ничего не известно.

В итоге в 1952 году Пивенштейн был заочно осужден и приговорен к расстрелу.