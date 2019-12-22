Лавров рассказал о реакции Меркель и Макрона на попытку Киева «вскрыть» Минские соглашения

Канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона удивила попытка Украины «вскрыть» Минские соглашения во время саммита в «нормандском формате», но они не смогли «возвысить голос», заявил глава МИД Сергей Лавров.

«С удивлением. К сожалению, они не смогли «возвысить голос» хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения», – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в программе «Большая игра» на Первом канале.

Министр предположил, что, вероятно, политики не смогли этого сделать, потому что не захотели, передает РИА «Новости».

Лавров также указал, что отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в «нормандском формате» от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки.

«Президент Зеленский сказал, что он не может это (разведение сил) поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах – станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже 10 лет. Поэтому он может согласиться только на то, чтобы «нормандский формат» призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На это Путин сказал: давайте запишем, но параллельно с призывом «развестись» в трех точках давайте скажем, что мы в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения. Категорический отказ», – сказал Лавров.

По его словам, «это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну, и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки». «Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», – предположил министр.

При этом, по словам Лаврова, Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Москвой, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.

«У меня нет сомнений, что он (Владимир Зеленский) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как на Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и сохранить русофобский настрой во внешней политике, конфликт на Донбассе, который многих устраивает. Это прискорбно, но мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению «нормандского формата» будут согласовываться», – заявил он.

9 декабря в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты саммита для Киева оказались не так позитивны.

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