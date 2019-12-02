В Совфеде назвали политику «устрашения и диалога» с Россией «базовым рефлексом» НАТО

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что нет ничего нового в намерении стран-членов НАТО подчеркнуть в итоговом документе на саммите в Лондоне готовность к продолжению политики «устрашения и диалога» с Россией. Он назвал это «базовым рефлексом» НАТО.

«В принципе, ничего нового в этом нет - именно такой логики на словах альянс придерживается последние 5 лет. На словах - поскольку на деле не получается устрашения. И диалога, а скорее монолог через устрашение, который, в свою очередь, пришел на смену прежней логике НАТО после холодной войны – «слушать, но не слышать», - сказал Косачев ТАСС .

Он считает, что на такие заявления альянса в отношении России, следует смотреть, учитывая ситуацию в НАТО, которая совсем не идеальна.

«Последний опрос аналитического центра Европейского совета по международным отношениям показывает, что среди граждан ЕС поддержка США упала до рекордно низкого уровня. И в случае конфликта между США и Россией от 53 до 85% опрошенных европейцев не хотят принимать чью-то сторону, а в Германии лишь 22% немцев хотели бы оставаться под защитой американского ядерного оружия, при этом за более тесные отношения с Россией выступили 66%», - отметил глава международного комитета Совфеда.

Косачев не читает ситуацию нормальной и на высшем уровне. В том числе, когда президент США Дональд Трамп говорит о намерении сократить вклад США в оборонный бюджет НАТО. Турция начала военную операцию в Сирии, которую не поддержал альянс. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «мозг НАТО» мертв. «А что делает тело, у которого умер мозг? Некоторое время повинуется рефлексам. Базовый рефлекс НАТО как раз и связан с Россией. Это его главная скрепа и проверенное средство для преодоления разногласий и вообще для оправдания существования самой НАТО в постбиполярную эпоху», - подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что разговоров о России будет больше с ростом проблем внутри самого альянса, это «рефлекс, полностью заменивший мыслительный процесс».

Ранее источник в правительстве ФРГ сообщил, что страны-члены НАТО на саммите в Лондоне 3-4 декабря подчеркнут готовность к продолжению политики «устрашения и диалога» с Россией.