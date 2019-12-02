За езду на летней резине зимой начнут штрафовать в 2020 году

Новая редакция КоАП, которую представят весной 2020 года, будет содержать пункт о штрафах за использование летней резины зимой, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Вячеслав Лысаков, зампред комитета Госдумы по госстроительству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

С 1 декабря вступил в силу один из пунктов приложения к техрегламенту Таможенного союза, запрещающий автовладельцам использовать летнюю резину зимой. При этом в КоАП пока нет статьи, предусматривающей какие-либо санкции за это нарушение.

«За использование летней резины пока никак не будут наказывать. Сейчас правительством готовится новая редакция КоАП, в которой в том числе будут устранены ныне существующие недоработки, скорректирован текст, добавлены необходимые санкции. Я думаю, что оптимальный вариант – дождаться новой редакции КоАП РФ, которую правительство должно внести по графику в марте следующего года. Думаю, там все будет», – заявил Лысаков.

В России с 1 декабря также введена обязательная цифровая маркировка шин, парфюмерии, покрышек, фотоаппаратов и нескольких групп товаров легкой промышленности.

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