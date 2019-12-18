В Совфеде предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку российских машин

В рамках парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных нацпроекту «Демография», предложено разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественных автомобилей, говорится в документе по итогам слушаний.

«Министерству экономического развития, Министерству финансов, Министерству труда и социального развития проработать возможность введения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, например, направлять средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля отечественного производства», – цитирует документ ТАСС.

В качестве дополнительных мер по поддержке семей предлагается рассмотреть вопрос о выплате пособий на период декретного отпуска в размере детского прожиточного минимума на всех детей, а не только новорожденного. Женщинам, родившим ребенка до 25 лет, предлагается выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере не менее 40% от средней зарплаты по региону.



Инициатива о выплате пособий на всех детей в период декретного отпуска поступила от вице-спикера Николая Журавлева. Заместитель председателя Совфеда Галина Карелова отметила, что такие предложения будут разработаны.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею использования материнского капитала на высокотехнологичные дорогостоящие операции, которые не покрываются государственными гарантиями.