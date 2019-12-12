Подлодка затонула в Приморье по пути на утилизацию

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула при буксировке в Приморском крае, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Вечером 11 декабря 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что подлодка шла при помощи спасательного буксира на утилизацию без топлива и экипажа.

«Подлодка частично затонула... В Японском море в 6 милях от залива Восток буксировавшаяся подлодка при переходе на утилизацию легла на грунт. Кормовая часть коснулась грунта. Буксировочное судно «Лазурит» находится рядом на якоре. В подлодке топлива нет, загрязнения нет, экипажа на ней нет, пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости».



По его словам, буксировка шла на металлоперерабатывающий завод «Аскона». «Ждем решения руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для подъемных работ», – добавил собеседник.



Как сообщил источник в ТОФ, это корпус подлодки Б-260.

«С 2013 года она стояла в отстое. В ноябре этого года была передана для утилизации АО МПЗ «Аскона», – сказал он.

Источник добавил, что бывшую субмарину вели в Находку при плохой погоде.