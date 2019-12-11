В США собрались накладывать санкции на россиян за помощь Дамаску

Законопроект о санкциях против Турции за операцию в Сирии и покупку С-400 предполагает также рестрикции против россиян за оказание помощи властям САР. Ранее этот законопроект одобрил комитет Сената США по иностранным делам.

«В течение не более чем 30 дней после его принятия и каждые 60 дней после этого госсекретарь во взаимодействии с министром обороны и главой национальной разведки должны представить надлежащим сенатским комитетам список россиян, которые на момент принятия закона или после этого осознанно экспортировали, передавали или иным образом оказывали Сирии существенную финансовую, материальную или техническую помощь», – приводит ТАСС текст документа.

В документе отмечается, что такие люди также должны быть включены в санкционные списки минфина США.

В то же время документ оговаривает временное исключение из санкций по требованию президента США в случае наличия оснований, связанных с интересами национальной безопасности страны.

Проект закона должны одобрить обе палаты конгресса, после чего он отправится на подпись президенту США.

Ранее сообщалось, что члены комитета Сената Конгресса США по иностранным делам проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки ЗРС С-400.