Эксперт назвал цели организаторов летних беспорядков в Москве

Бывший президент международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии для газеты ВЗГЛЯД рассказал, какие цели преследовали те, кто выводил демонстрантов на улицы Москвы летом.

«Задачей любого нормального адекватного уровню угроз государства всегда является обеспечение порядка и пресечение анархии. Различные политические группы и оппоненты власти и справа и слева могут сколько угодно рассказывать про «демократию» и «право на мирный протест» – но если для достижения этих целей оппозиция выводит на площади и улицы наших городов молодежь и школьников и устраивает провокации, оправдания этому нет. Все эти протесты в Москве в конце лета по поводу отказа в регистрации кандидатами в МГД группы представителей несистемной оппозиции на самом деле преследовали лишь деструктивные цели», – сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что никакой демократии не будет, если допускать нарушение общественного порядка в любых формах и спокойное течение жизни граждан.

«Тут вот какой еще важный нюанс. Когда я смотрю на вынесенные по итогам уголовных дел по массовым беспорядка решения, то просто поражаюсь насколько толерантное у нас оказывается правосудие. В европейских странах за перекрытия улиц и драки с полицией все эти персонажи заехали бы в места не столь отдаленные на несколько лет, и заплатили бы огромные штрафы. А у нас их чуть не за щеку потрепали, пожурили, дали условные наказания и отпустили с миром. Поразительное человеколюбие», – поделился эксперт.

Газета ВЗГЛЯД изучала, насколько наказания за беспорядки на митингах в России мягче европейских.