Турецкие СМИ заподозрили Россию и США в «тайном сговоре» по Сирии

Журналист турецкого издания Hürriyet заподозрил власти России и США в сговоре по Сирии. Он считает, что действия Москвы и Вашингтона настолько выверены и синхронизированы, что это указывает на наличие «тайного сговора».

По мнению автора статьи, США и Россия действуют по принципу «освобождай – заполняй». Он объясняет это тем, что российские военные занимают те территории, которые покидают американские войска. По его мнению, они делают это так синхронизировано, что возникает ощущение, будто происходит «смена караула», приводит выдержки из статьи «ИноСМИ».

Ранее польские СМИ писали, что сейчас Россия занимает позиции в Сирии, которые еще несколько дней назад принадлежали американским военным, что доказывает провал США на Ближнем Востоке. По мнению СМИ, Россия на сегодняшний день обладает наибольшим влиянием на Ближнем Востоке, чем когда бы то ни было раньше.

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