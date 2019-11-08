Сервис «Нацпроекты глазами людей» запущен в восьми регионах России

Партия «Единая Россия» запустила в пилотном режиме сервис «Нацпроекты глазами людей» в восьми регионах страны. Там граждане могут обозначить проблемы в реализации нацпроектов, на основе которых будет составлен доклад на имя председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что вопрос помощи правительству в реализации нацпроектов обсуждался еще летом.

«У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие. Эффективный способ наладить эту коммуникацию – партийный сервис «Нацпроекты глазами людей». Он разработан по поручению председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева. Сегодня мы запускаем сервис в восьми пилотных регионах, а по всей стране в него загружено уже более 20 тысяч объектов», – сказал Турчак, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что речь идет о Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чеченской республике.

По мнению Турчака, людям не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах. «Только 7% населения знает что-то о нацпроектах. Например, в Новосибирской области их более 380. Это поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многие другие», – рассказал секретарь генсовета партии.

Он напомнил, что информация о национальных проектах будет представлена в сервисе партии в простой и понятной форме. «Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан», – сказал Турчак, подчеркнув, что информация о количестве и характере обращений, а также о проблемных объектах будет докладываться Дмитрию Медведеву.