Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.

Bloomberg приводит выдержку из совместного заявления руководителей этих ведомств Марка Эспера, Уильяма Барра, Кевина Макэлинэна и других высокопоставленных чиновников США.

В заявлении выражется уверенность, что «злонамеренные иностранные заинтересованные лица» собираются либо «вмешаться в голосование», либо повлиять на мнение избирателей, передает ТАСС.

При этом чиновники признали, что сейчас нет свидетельств попыток воздействия на избирательную инфраструктуру США.

Напомним, в США проводится уголовное расследование обстоятельств, при которых спецпрокурор Роберт Мюллер вел дело о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы.

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