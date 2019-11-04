В Бурятии капитально отремонтируют 14 школ и детсадов

Капитальный ремонт детских садов и начальных школ начался в Бурятии в рамках программы Минвостокразвития России «Единая субсидия».

По инициативе Минвостокразвития до 2021 года Бурятия получит 6,6 млрд рублей. В 2019 году на эти средства в семи учреждениях здравоохранения Бурятии проведут капитальный ремонт, а в 32 – обновят медицинское оборудование. Также до конца года будет завершен капитальный ремонт 14 школ и детских садов. В 16 техникумах и колледжах модернизируют материально-техническую базу, капитально отремонтируют 35 образовательных учреждений. До конца года в республике построят семь универсальных спортивных площадок, отремонтируют трамвайные пути и купят 15 современных трамвайных вагонов.

Все остальные социальные мероприятия пройдут в 2020-2021 годах, говорится в сообщении Минвостокразвития.

Так, на капитальный ремонт детского сада «Улыбка» в улусе Сорок Бурятия получила 14,5 млн рублей. Кроме того, в Тункинском районе республики после капитального ремонта на средства «Единой субсидии» уже работают образовательные учреждения в селах Тунка, Хужиры, Ниловка, районном центре селе Кырен, в поселке Аршан строится школа.

Работа по планам социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») началась в 2018 году. На Дальнем Востоке определили 58 центров – муниципалитеты, где живет 6,6 млн человек, и где реализуют инвестиционные проекты. Выделение средств по «Единой субсидии» учитывало конкретное отставание каждого муниципалитета: проблемы с общественным транспортом, доступность медицины, нехватка школ, и поддержку местным бюджетам, которые не в состоянии оплатить дорогое строительство объектов.

До 2021 года из федерального бюджета дальневосточным регионам выделят 95,7 млрд рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов. Минвостокразвития контролирует использование денег и исполнение сроков по работам.