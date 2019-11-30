Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина добился пожизненных выплат

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Владимира Шахова, пострадавшего при взрыве на съемочной площадке телепередачи «Дом-2» в январе 2012 года, о выплате ему компенсации. Из-за происшествия мужчина лишился рук.

Адвокат пострадавшего Дмитрий Маргулис сообщил, что Шахов был оформлен на работу с нарушениями, поэтому добиться компенсации было трудно, передает портал «360».

«Произошедшее – типичный страховой случай, когда гражданин на предприятии получил увечья», – уточнил он.

Первым ответчиком в суде был работодатель пострадавшего, который должен был решить вопрос со страховой компанией. Однако он самоликвидировался – единственным ответчиком остались страховщики.

В итоге по решению суда Владимир Шахов должен получить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей, 500 тыс. за последние три года, а также ежемесячные выплаты до конца жизни.

Мужчина женат, воспитывает полуторагодовалую дочь. Он рассказал, что в день взрыва сидел в бытовке и увидел на шкафу флягу, которую кто-то принес из леса. Он попытался ее открыть, и тогда прогремел взрыв.

В результате Шахов лишился левой руки до середины предплечья и правой по локоть. Также взрывом ему выбило все передние зубы.