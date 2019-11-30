В Китае предупредили Россию о «затаившейся» ядерной державе

Китайские СМИ написали о «затаившейся» стране, в распоряжении которой якобы имеется большое количество ядерного топлива, и призвали соседние с этой державой страны, включая Россию, быть бдительными.

Автор опубликованной изданием Sohu статьи (перевод предоставлен «ИноСМИ») пишет, что такой страной является Япония, которая, по данным его источников, под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии заполучила ядерное топливо в объеме достаточном для производства 6 тыс. ядерных бомб.

В публикации отмечается, что последние несколько десятилетий развитие Японии сдерживали Соединенные Штаты. Токио при этом пользовалось поддержкой Вашингтона, Японии удалось превратиться в мощную экономическую державу. Теперь, по словам китайского публициста, Япония хочет играть более активную роль на международной арене.

По оценке издания, Япония входит в первую десятку стран мира по боеспособности. Sohu призывает не недооценивать технологический уровень этого государства.

Несмотря на то, что стране не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий, отмечается в статье.

«Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. (…) Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты», – заключает издание.

В опубликованном ранее докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) говорилось, что атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией.

В октябре сообщалось, что США заметили сокращение ядерного арсенала России.

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