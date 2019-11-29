На Украине намерена сбивать российские летательные аппараты с помощью «Буков»

Украинские военные намерены сбивать российские дроны из Крыма с помощью ракет Бук-М1, заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа «Орлан» или «Форпост», то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам», – заявил Игнат в комментарии «Крым.Реалии».

По его словам, «враждебные» беспилотники несколько раз были уничтожены вертолетами Ми-24 армейской авиации ВСУ.

В начале ноября Украина начала учения с «Буками» у границы с Крымом.