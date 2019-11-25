Эксперт: Протесты в Гонконге перейдут в критическую фазу

«Не исключено, что Пекин через недолгое время перейдет к критической фазе операции в Гонконге, что будет означать выдавливание демонстрантов с улиц», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-китаист Алексей Маслов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в «специальном районе Китая».

«Было ожидаемо, что оппозиция займет больше мест на выборах, чем в прошлый раз. Однако депутаты на муниципальном уровне формально не могут повлиять на выбор руководителя административного совета Гонконга Кэрри Лам», – отметил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

В понедельник стало известно, что на состоявшихся накануне выборах депутатов районных советов Гонконга убедительную победу при высокой явке одержали кандидаты от оппозиции. Как сообщает ТАСС, оппозиционеры получили почти 90% мест в 18 округах города, который официально является «специальным административным районом КНР». Проправительственный блок – который поддерживает главу города Кэрри Лам и ориентируется на власти КНР – впервые потерпел сокрушительное поражение. До выборов проправительственные силы контролировали 75% депутатских мест. Отмечалось, что выборы следует рассматривать как показатель отношения жителей к работе главы Гонконга Кэрри Лам. Выборы проходили на фоне продолжающегося с лета гонконгского «Майдана» – массовых акций протеста, организованных оппозицией.

Возможно, ситуация с протестами в Гонконге перейдет в критическую фазу, прогнозирует Алексей Маслов. Победа оппозиции даст дополнительный толчок к усилению развития протеста. «Судя по сегодняшним гонконгским газетам, это воспринимается как победа, – отмечает китаист. – Одновременно это важное послание Пекину, что все меры контрпропаганды, которые были применены до сих пор, не имели действия, и надо предпринимать что-то другое».

«Пекин все больше убеждается, что никакие переговоры, никакие увещевания и даже полицейские разгоны без применения оружия не подействовали. Думаю, это усилит политику давления Пекина на Гонконг», – предположил эксперт. В последнее время власти КНР начали делать ставку на возникновение в Гонконге «внутренней оппозиции» – ставку на озабоченных гонконгских граждан, которые теряют свой бизнес и которым не нравятся бесконечные протесты, отметил Маслов. «Пекин рассчитывал на то, что начнутся внутренние конфликты. Выборы показали, что этого не происходит», – констатировал эксперт. Именно поэтому нельзя исключить перехода китайских властей к следующей фазе: к массовым арестам и задержаниям, «без того, как делалось сейчас, когда людей арестовывали и отпускали», полагает Маслов.

Напомним, что хотя власти Гонконга отказались от раздражавшего оппозицию законопроекта об экстрадиции правонарушителей, который и стал поводом для начала демонстраций, беспорядки не прекращаются. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какую роль в гонконгском «Майдане» играет Запад, в том числе бывшая метрополия – Великобритания. На прошлой неделе Пекин призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга.