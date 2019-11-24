На фоне беспорядков в Гонконге начались выборы

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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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«Агенты ГРУ» переполошили Испанию

В Испании полагают, что под маской сторонников независимости Каталонии скрываются сотрудники российской разведкиФото: Enrique Calvo/Reuters
Еще одна страна озаботилась «российским вмешательством» в свои ключевые внутриполитические процессы. На этот раз глава МИД Испании заявил, что обсуждал с Сергеем Лавровым «попытку российских спецслужб повлиять на события в Каталонии». О чем идет речь, что ответил по данному поводу глава российского МИДа и каким боком это касается ГРУ? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
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У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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              На фоне беспорядков в Гонконге начались выборы

              24 ноября 2019, 07:59

              Текст: Антон Антонов

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              В Гонконге проходят прямые выборы в советы 18 городских округов, сообщают СМИ.

              Почти 1 тыс. 100 кандидатов борются за 452 места в советах. В качестве избирателей зарегистрированы рекордные 4,1 млн человек. За час проголосовало уже почти 160 тыс. избирателей, явка втрое превысила показатели 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

              Высокую явку связывают со слухами о том, что избирательные участки могут закрыться через несколько часов из-за «чрезвычайного положения», но избирком заверил избирателей, что в таком случае голосование возобновят в течение полутора часов или перенесут на 1 декабря.

              Многие считают, что выборы следует рассматривать как показатель отношения жителей к работе главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

              Для обеспечения безопасности мобилизованы почти все полицейские Гонконга – 31 тыс. офицеров.

              Напомним, массовые акции протеста проходят в Гонконге с начала лета. И хотя власти отказались от законопроекта об экстрадиции правонарушителей, который и стал поводом для начала демонстраций, беспорядки не прекратились.


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