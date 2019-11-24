На фоне беспорядков в Гонконге начались выборы

В Гонконге проходят прямые выборы в советы 18 городских округов, сообщают СМИ.

Почти 1 тыс. 100 кандидатов борются за 452 места в советах. В качестве избирателей зарегистрированы рекордные 4,1 млн человек. За час проголосовало уже почти 160 тыс. избирателей, явка втрое превысила показатели 2015 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Высокую явку связывают со слухами о том, что избирательные участки могут закрыться через несколько часов из-за «чрезвычайного положения», но избирком заверил избирателей, что в таком случае голосование возобновят в течение полутора часов или перенесут на 1 декабря.

Многие считают, что выборы следует рассматривать как показатель отношения жителей к работе главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Для обеспечения безопасности мобилизованы почти все полицейские Гонконга – 31 тыс. офицеров.

Напомним, массовые акции протеста проходят в Гонконге с начала лета. И хотя власти отказались от законопроекта об экстрадиции правонарушителей, который и стал поводом для начала демонстраций, беспорядки не прекратились.