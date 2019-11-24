Пакистан обидело сожжение Корана на акции в Норвегии

Посла Норвегии Кьелл-Геннара Эриксена вызвали в МИД Пакистана из-за того, что участники акции протеста в Норвегии сожгли Коран, сообщило ведомство.

Пакистан «озвучил высокую обеспокоенность правительства и народа» в связи с осквернением Корана. Послу заявили, что подобные инциденты «ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1,3 млрд человек по всему свету».

Власти Пакистана считают, что сожжение Корана «не может быть оправдано правом на свободу самовыражения», передает ТАСС.

Пакистан «настоятельно призвал привлечь виновных к ответственности» и предотвратить новые инциденты.

Несколько дней назад организация «Остановим исламизацию Норвегии» провела акцию протеста в Кристиансанне, на которой сожгли Коран.