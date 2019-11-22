В Конгрессе США пока не решились на официальные обвинения против Трампа

Палата представителей Конгресса США пока не знает, выдвинут ли против главы американского государства Дональда Трампа официальные обвинения, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ее спросили, хватит ли конгрессменам уже собранной информации, чтобы принять решение об официальных обвинениях по итогам процедуры импичмента, но Пелоси несколько раз заявила, что пока решение не принято, передает ТАСС.

При этом она обвинила Трампа в том, что он использовал президентские полномочия для «личной выгоды». Кроме того, по ее словам, Трамп навредил нацбезопасности США и действовал «на пользу россиянам», когда заморозил помощь Украине.

Как следует из слов Пелоси, представители Демократической партии США собираются продолжать расследование так долго, как посчитают необходимым.

Напомним, Палата представителей одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента Трампа.

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