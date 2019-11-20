НАТО приняло решение начать оперативную деятельность в космосе

НАТО начнет оперативную деятельность в космосе без выведения туда оружия, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций. Но мы не намерены развертывать оружие в космосе, НАТО является оборонительной организацией», – передает его слова ТАСС.

Накануне Столтенберг заявил, что страны-члены альянса на заседании на уровне глав МИД признают космос как одну из сфер военной деятельности, однако не будут размещать там оружие.

В июне Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе, так как Москва быстро развивает свой потенциал в этой сфере.

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