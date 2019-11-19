НАТО признает космос сферой военной деятельности

Страны-члены Североатлантического альянса на заседании на уровне глав МИД 20 ноября признают космос как одну из сфер военной деятельности, но не станут размещать там оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Завтра мы сделаем еще один важный шаг – признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. При этом НАТО не намерена разворачивать оружие в космосе», – сказал он, передает ТАСС.

В июне Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе. В частности, американский генерал Джон Реймонд заявил, что Вооруженные силы (ВС) России быстро развивают свой потенциал в космосе, в связи с чем оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются.

В конце мая сообщалось, что ученые Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в своих разработках учитывают скорое появление космических войск США.

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