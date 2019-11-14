Путин назвал «правильным шагом» возможный приезд Трампа в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву на День Победы был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.

«Что касается 9 мая в Москве: (...) я думаю, что приезд [президента США Дональда Трампа] по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в ходе предвыборной кампании был бы правильным, верным шагом», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Тем не менее Путин подчеркнул, что «это не нам решать». «Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать», – заверил он. При этом на данный момент в графике Путина встреча с американским лидером не запланирована. «У нас встреча не планируется», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что полноформатность таких встреч зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. «Мы к этому готовы, и если Соединенные Штаты тоже будут готовы к этому, то тогда в этом смысле и в этом случае хорошие переговоры возможны», – заключил президент.

Ранее в Кремле назвали число лидеров стран, собравшихся на День Победы в Москву.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД