Посольство России выразило беспокойство из-за кризиса в Молдавии

Посольство России выразило обеспокоенность политическим кризисом в Молдавии, где произошел раскол в правящей коалиции, а сформированное проевропейскими партиями правительство было отправлено в отставку.

Соответствующее сообщение появилось на странице посольства в Facebook.

Указывается, что диппредставительство «внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса», а также выступает «за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране».

Напомним, накануне парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, который был инициирован фракцией Партии социалистов Республики Молдова и поддержан депутатами оппозиционной Демократической партии Молдовы.

В комментарии газете ВЗГЛЯД спикер молдавского парламента и лидер социалистов Зинаида Гречаная заявила, что ее партия не договаривалась заранее с оппозиционными демократами о вотуме недоверия правительству.

Конфликт в коалиции разразился вокруг выборов нового генпрокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком.

На минувшей неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность.

Социалисты высказались против, заявив, что инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.