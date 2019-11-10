Брат убитой историком Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни

Сергей Ещенко, брат 24-летней Анастасии Ещенко, жестоко убитой профессором СПбГУ Олегом Соколовым, рассказал, что девушка звонила ему перед своей гибелью и рассказывала о ссоре с историком.

«В ночь с 7 на 8 число (ноября), она позвонила мне в 01.07. Она в слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти на день рождения друга. Они собирались все вместе», – передает его слова «Пятый канал».

Ещенко рассказал, что Соколов резко отреагировал на желание девушки посетить день рождения друга, начал ее оскорблять, обвинил ее в том, что она «неблагодарная». Потом профессор ударил возлюбленную, бросил головой об пол. Девушка выбежала из дома на улицу.

«Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда, потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться», – добавил Сергей Ещенко.

Он перезвонил сестре в 01.49 ночи. В тот момент она была уже вместе с Соколовым, уверяла, что у них все хорошо. Утром Сергей Ещенко снова попытался позвонить Анастасии, однако она не брала трубку.

Брат убитой заявил, что она сильно любила Соколова и жила с ним в его квартире. При этом они несколько раз расставались, но снова сходились.

Историк Соколов ранее оформил явку с повинной и сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки. Историк убил ее, распилил тело и пытался утопить в реке, однако его задержали на набережной Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.

Сам Соколов сейчас находится в больнице.