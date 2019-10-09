Нефть подешевела на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за прошлую неделю.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,38%, составив 58,02 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,42% – до 52,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,1 млн баррелей после снижения на 5,92 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 1,4 млн баррелей.