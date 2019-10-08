Появилось видео с прибывшим в Москву «радиоактивным» поездом из Берлина

В Сети появились видеозаписи прибывшего в Москву из Берлина поезда, в одном из вагонов которого якобы было зафиксировано превышение уровня радиации.

На Белорусском вокзале состав встретили специалисты «Радона» и мобильная химическая лаборатория. На видеозаписях видно, что на перроне и в вагонах находятся сотрудники полиции и представители МЧС, передает РИА «Новости».

Сотрудники «Радона», экстренных служб и Роспотребнадзора проверили уровень радиации в вагонах состава, однако превышения радиационного фона в поезде не выявили. В МЧС сообщили, что пассажирам ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд, в одном из вагонов которого якобы было выявлено многократное превышение радиационного фона. По прибытии поезда всех пассажиров эвакуировали, а платформу оцепили стражи порядка.