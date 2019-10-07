Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия

Глава американского государства Дональд Трамп заявил конгрессменам-республиканцам, что процедура импичмента плохо скажется на биографии.

Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Трамп заявил представителям Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США, что они «не захотели бы» иметь такое пятно на своей биографии.

При этом Трамп считает, что скандал вокруг импичмента поможет ему остаться в президентском кресле на новый срок, а всей партии – вернуть контроль над Палатой представителей.

Трамп сказал, что ему не хотелось бы попасть в учебники истории в качестве президента, которого отстранили от должности.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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