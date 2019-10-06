Пять слонов погибли при попытке спасти детеныша в Таиланде

В заповеднике Кхао-Яй в Таиланде на водопое погибли шесть слонов, сообщают СМИ.

Трехлетний слоненок сорвался с обрыва у водопада Хаев Нарок, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

Другие слоны попытались помочь ему, но тоже рухнули с обрыва. Еще двое слонов остались живы, но в Фонде друзей диких животных в Таиланде опасаются, что и эти животные могут погибнуть, так как слоны сильно зависят друг от друга при поисках пищи и защите, передает НТВ.

Кроме того, подчеркивается, что слоны скорбят по умершим сородичам.

Это не первый подобный инцидент. В 1990-х у этого же водопада погибли восемь слонов.