Учитель в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников

Полиция начала проверку инцидента в одной из школ Красноярска, ученики которой, предположительно, распространили в социальных сетях неприличный ролик с героиней, похожей на учителя, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«Женщина обратилась с заявлением. По факту распространения в социальных сетях порочащих сведений проводится проверка», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева сообщила в Facebook, что «выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+».

«Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать», – пишет она.

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Тимашева уточнила, что героиней ролика является женщина с похожей на учительскую прической.

«Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа. Учителю 64 года…» – говорится в сообщении.

Как уточняет «Комсомольская правда», видео распространяется в Сети с подписью: «Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем». Пикантное видео сопровождает номер школы, указана и фамилия преподавателя.

«Я больше 40 лет проработала в школе. Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя. Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. То, что это не я, – видно же сразу. Почему это случилось со мной?!» – задается вопросом преподаватель.

«Я не знаю, как это теперь остановить и убрать. И я же теперь вынуждена давать объяснения!» – возмущена преподаватель.