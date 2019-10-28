На железнодорожной арке Крымского моста испытали подсветку

В Сети появилось видео испытаний подсветки железнодорожной арки Крымского моста, сообщили в инфоцентре Крымский мост.

Как сообщил инфоцентр в Instagram, видео снято во время тестирования оборудования подсветки на железнодорожной арке.

На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1 тыс. 178 светильников с белыми и красными диодами, установленными на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки.

«Мы поэтапно настраиваем светильники. Аналогичная работа проводилась на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после запуска движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага», – передает инфоцентр слова ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрия Иванова.

Суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тыс. светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 км кабельных линий. Линейно километр моста будет в цветах триколора.

Напомним, 23 октября на железнодорожной части Крымского моста начались испытания тяжелыми железнодорожными составами.

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