Американских геев-военных избили в Хорватии за тверк в ночном клубе

На хорватском курорте Задар двух темнокожих американских военных избили за тверк в ночном клубе, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, однако известно о нем стало только сейчас. Два открытых гомосексуалиста в возрасте 24 и 25 лет решили исполнить танец тверк в одном из ночных клубов, после чего на них напала группа местных жителей. Отмечается, что нападавшие скрылись, сообщает РИА «Новости».

Военные были доставлены в больницу, они находятся под охраной. По факту ЧП было заведено административное дело о нарушении мира и общественного порядка. Если будет установлено, что хорваты напали на темнокожих гомосексуалистов по причине нетерпимости, дело переквалифицируют в уголовное.



«Мы буквально пережили один из худших моментов в жизни. В клубе на нас напала группа от восьми до десяти хорватских мужчин. Никогда в жизни я не чувствовал себя так беспомощно. Казалось, нас не хотят отпускать живыми», – написал один из пострадавших в соцсети.

Ранее на Украине избили военного, который признался в своей гомосексуальности.