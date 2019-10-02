Убийца полковника СК арестован

Басманный суд Москвы заключил под стражу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который накануне смертельно ранил полковника Владислава Капустина возле здания Следственного комитета в Москве.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Григорьеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря», – сказано в постановлении суда, передает ТАСС.

Ранее Григорьеву было предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, вчера сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему нападавшему удалось нанести ранения полковнику СК.