Канделаки возмутилась реакцией участников скандала с изнасилованием журналистки

Телеведущая Тина Канделаки осудила реакцию участников скандала с изнасилованием журналистки Алины Щегловой главным редактором газеты «Новгород» Михаилом Боголюбовым.

Канделаки написала в своем Telegram-канале, что, по словам пострадавшей, Боголюбов «дважды воспользовался ее практически беспомощным состоянием после одного из празднований, ее тело было в синяках и ссадинах, а платье разорвано».

«Удивительно грустной в этой ситуации является реакция людей, оказавшихся вовлеченными в последствия этого преступления. Муж (многолетний друг обвиняемого) сначала просто не поверил. Сам Боголюбов первоначально сказал, что ничего не было, потом – что было, но по обоюдному согласию, и пообещал наказать себя сам (вот это суровый поступок, конечно). Его жена, полковник полиции, просила забрать заявление, потому что муж «уже все потерял», и просила подумать о его дочери», – отметила телеведущая.

Она указала, что «отношение к насилию, особенно в кругу коллег, у нас можно описать словами «ну ничего же особенного не случилось».

«Ну подумаешь, секс. Никто не говорит о том, что женщине важна ее физическая и психологическая целостность, что она имеет право рассчитывать на наказание насильника, на реабилитацию и поддержку», – подчеркнула Канделаки.

Она выразила надежду, что Щеглова «справится с этой трагедией», и указала: пострадавшая «тысячу раз права, требуя наказания для насильника».

«Ни он сам, ни его близкие не имеют права апеллировать к милосердию жертвы. И не надо думать, что приговор освобождает от чувства вины. Насильника еще загрызет совесть, и это будет справедливо», – подытожила Канделаки.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде в отношении главного редактора местной газеты возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении журналистки.