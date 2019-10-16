Активисты ОНФ помогли ветерану войны из-под Тулуна получить новое жилье

Активисты регионального отделения ОНФ в Иркутской области добились вручения жилищного сертификата ветерану Великой Отечественной войны – 91-летней Марии Терентьевой из деревни Аршан Тулунского района. Изначально местные власти отказывались признать дом негодным для проживания.

В сентябре активисты сообщили в региональное отделение ОНФ, что ветеран войны после паводка живет в плохих условиях, а местные власти отказались признать дом негодным для проживания. Хотя разрушительный летний паводок сильно повредил дом 91-летней бабушки, после первичного обследования жилья пенсионерке отказали даже в компенсации за ущерб имуществу, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В сентябре активисты ОНФ осмотрели дом, обнаружили сырость в подполье, большие промоины с внешней стороны дома. Многие вещи пожилой женщине пришлось выбросить, бытовые приборы сломались, старая мебель отсырела и расслоилась.

«По итогам осмотра дома и общения с Марией Спиридоновной и ее родными мы обратились в районную администрацию и областное министерство социального развития с просьбой улучшить жилищные условия ветерана. Мы должны постоянно задаваться вопросом, все ли ветераны у нас окружены заботой и вниманием, нет ли таких, кто остался один на один со своими нуждами и проблемами», – сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Зубун.

После повторной экспертизы с независимым инструментальным обследованием дома все необходимые документы были переданы в министерство социального развития, где женщине в кратчайшие сроки оформили жилищный сертификат. Для вручения сертификата к Марии Спиридоновне приехали представители районной администрации, органов соцзащиты, СМИ, активисты ОНФ, собрались соседи.

Заместитель мэра Тулунского района по социальным вопросам Владимир Карпенко пояснил, что на свой жилищный сертификат ветеран может купить благоустроенную квартиру в Тулуне или любом другом населенном пункте. Мария Терентьева хочет выбрать место поближе к родным. К слову, у нее шестеро детей и уже 17 правнуков. Она поблагодарила всех за оказанную помощь.

«Мы работали над тем, чтобы ускорить выдачу сертификата, иначе бы ветеран встретила зиму в сыром разваливающемся доме. Потребовалось повторное обследование дома – с первого раза почему-то вопрос не был решен положительно. Хотелось бы, чтобы власти более ответственно и человечно относились к таким людям, как Мария Спиридоновна, ведь их остались единицы. К решению их проблем надо относиться по-особенному. ОНФ держит на контроле вопросы, связанные с ветеранами. Мы надеемся, что и чиновники всех уровней так же будут относиться к тем, кому мы обязаны нашей жизнью», – отметил член регионального штаба ОНФ Илья Яковенко.