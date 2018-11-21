Появились сообщения о гибели пяти британских военных в Сирии

В Сирии погибли пятеро британских военных, пишет сирийская проправительственная пресса.

Как утверждает al-Watan, в деревне аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор военные попали под ракетный обстрел со стороны террористической организации «Исламское государство*», передает РИА «Новости».