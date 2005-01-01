Москвичей предупредили об аномальных морозах

В Москве на вторник и среду ожидаются аномальные морозы, температура воздуха опустится до 25 градусов – ниже климатической нормы на 10 градусов, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигаются арктические 20-градусные морозы. «Дна» аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20–25 градусов ниже нуля. Это на 9–10 градусов ниже нормы», – сообщил он на своей странице в Facebook.

По прогнозу специалиста, похолодание начнется уже в ночь на понедельник, в течение суток температура воздухе в столице понизится до минус 7–12 градусов.

Во второй половине недели активизируются снежные атлантические циклоны, и тогда морозы начнут спадать, сообщил Тишковец. По его словам, среднесуточная температура к выходным постепенно вернется в свое климатическое русло.