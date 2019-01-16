Определен состав российской делегации в Давосе

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе определен.

«Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин», – написал Медведев в Twitter.

Источник РИА «Новости» в кабмине заявил, что на представительность российской делегации не могли не повлиять общее отношение и позиция организаторов Давосского форума об участии российских представителей в его работе.

«Руководство правительства сосредоточено на работе по текущей повестке внутри России, включая национальные проекты, за реализацию которых отвечают министры и вице-премьеры», – сказал источник.

Ранее о том, что Орешкин может возглавить российскую делегацию в Давосе, сообщал министр энергетики Александр Новак.

Добавим, что визит в Давос уже отменил президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.