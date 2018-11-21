Стало известно, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

Делегацию России на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак, передает РИА «Новости».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что отменяет визит в Давос, вслед за ним от поездки на форум отказался французский президент Эммануэль Макрон.

Ранее в Кремле сообщали, что приглашение президенту России Владимиру Путину посетить форум получено, но решений на этот счет пока не принято.