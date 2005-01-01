Китай ответил на просьбу помиловать приговоренного к казни канадца

Канада должна проявлять уважение к принципу верховенства права, заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в связи с призывами помиловать приговоренного к смертной казни канадца Ллойда Шелленберга.

«Канада также является государством, которое руководствуется принципом верховенства закона. Надеемся, что Канада будет проявлять уважение к верховенству права и подкрепит это реальными действиями», – цитирует ТАСС выступление Хуа Чуньин на брифинге.

Она отметила, что китайская сторона ясно изложила факты по этому делу, и интересовалась, изучили ли в Канаде их «твердую позицию».

«Вам известно, что преступления в сфере оборота наркотиков признаны международным сообществом тяжким правонарушением, и все страны ведут борьбу с ними. Все лица равны перед лицом закона, это называется верховенством права», – добавила она.



Ранее в субботу власти Канады обратились к посольству Китая с просьбой о помиловании канадца Роберта Ллойда Шелленберга, приговоренного к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Приговор вынесен на фоне ареста в Канаде зампреда правления Huawei Ваньчжоу Мэн.