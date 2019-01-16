Оттава попросила Китай помиловать приговоренного к смерти канадца

Власти Канады обратились к посольству Китая с просьбой о помиловании канадца Роберта Ллойда Шелленберга, сообщила глава канадского МИДа Христя Фриланд.

Она заявила, что переговоры с Китаем по данному вопросу продолжатся, передает ТАСС со ссылкой на CTV.