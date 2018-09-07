МИД: Запад пошел на поводу у Лондона

Западные страны пошли на поводу у Лондона, отметило Министерство иностранных дел России, комментируя совместное заявление Великобритании, Германии, Канады, США и Франции по делу о якобы имевшем место отравлении в городах Солсбери и Эймсбери.

В заявлении на сайте МИД России говорится, что Лондон, на поводу у которого пошли страны Запада, «никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии».

«Подхватили ложь и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло с использованием в Великобритании отравляющих веществ. Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается», – отметили в дипведомстве.

Москва подчеркивает, что из нашей страны пытаются создать образ «врага», внутри западных государств «разогревают русофобские настроения». «Между тем реальность диктует ровно противоположное, а именно – необходимость объединения усилий в борьбе с настоящими и общими для всех угрозами, прежде всего, международным терроризмом», – сказано в заявлении.

В МИД указали, что негативная реакция на предложения британской стороне о совместном расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери «лишь укрепляет уверенность, что ничего в обоснование своих претензий Лондон так и не нашел». «Все обвинения против нас полностью сфабрикованы», – заключает внешнеполитическое ведомство.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия просит Великобританию помочь в установлении личности людей, которых Лондон считает подозреваемыми в причастности к отравлению в Сергея и Юлии Скрипалей и чьи фотографии были распространены на этой неделе.