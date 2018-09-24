Правозащитник призвал отнестись критично к непроверенным вбросам о нарушениях в ходе выборов

Член Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод, комментируя вброс негативной информации о якобы зафиксированных в ходе выборов нарушениях, призвал подходить критично к сообщениям от организации «Голос».

Правозащитник сообщил журналистам последние данные о жалобах на ход голосования во Владимирской области, где прошле второй тур выборов губернатора региона.

«В течение дня из Владимирской области в Ассоциацию «Гражданский контроль» поступало значительно меньше критических обращений, чем из Хабаровского края», – рассказал Александр Брод, подчеркнув, что выборы проходят конкурентно, интрига сохраняется.

Он отметил, что после завершения голосования в социальные сети начался вброс негативной информации: якобы наблюдателей и журналистов удаляют с участков, протоколы переписывают, готовятся фальсификации.

«Причем сами наблюдатели от кандидатов это не озвучивают. Большая часть подобных сигналов исходит от движения «Голос», – указал член Ассоциации «Гражданский контроль», напомнив, что эксперты и СМИ уже уличали эту организацию в публикации непроверенной информации, которая к данным выборам вообще не имеет отношения.

«Поэтому ко всем сообщениям «Голоса» нужно подходить критично и тщательно перепроверять», – заявил Брод, добавив, что эксперты «Гражданского контроля» уже ведут проверку всех сообщений.

«Мы продолжаем наблюдать за ситуацией на выборах во Владимирской области. Постоянно контактируем с региональными общественниками и юристами. Недавно общался с членом ЦИК РФ Александром Киневым, который сейчас находится во Владимире и посетил свыше 50 УИК», – рассказал Александр Брод, пообещав продолжать наблюдение за подведением итогов голосования и тщательно перепроверять информацию, появляющуюся в социальных сетях, «зная о том, что подрыв доверия к выборам стал для определенных организаций способом существования».