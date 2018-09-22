Раскрыт секрет знаменитой оптической иллюзии

Восприятие одной из самых известных оптических иллюзий – «Моя жена и моя теща» – зависит от возраста человека, к такому выводу пришла группа ученых из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии.

Особенность картины заключается в том, что в одном лице заключены два – молодая женщина, которая стоит отвернувшись, и пожилая женщина в профиль.

В исследовании приняли участие 666 человек из 22 стран мира, при этом большая часть участников эксперимента – американцы (393 человека) в возрасте от 18 до 68 лет. Средний возраст участников исследования – 33 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Им предлагалось определить, кто изображен на картине – животное или человек. Если они видели человека, их спрашивали про пол. Если ответ оказывался правильным, то исследователи интересовались возрастом женщины, изображенной на картине.

В результате выяснилось, что люди младше 30 лет чаще видели молодую женщину. Причем чем моложе был участник эксперимента, тем меньший возраст он приписывал и девушке на картине. 30-летние и старше чаще видели пожилую даму.

Изображение «Моя жена и теща» впервые появилось на немецкой открытке 1888 года. В 1915 году свою версию представил карикатурист Уильям Эли Хилл. В 1930-м психолог Эдвинг Боринг использовал картину в статье «Новая двусмысленная фигура», после чего ее стали публиковать в учебных пособиях как пример наглядной оптической иллюзии.