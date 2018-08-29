Кабмин одобрил проект соглашения с Доминикой о безвизовом режиме

Российский кабмин одобрил проект соглашения между Россией и Содружеством Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан, сообщает пресс-служба правительства России.

Документ предусматривает введение безвизового режима для поездок сроком «до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», сообщается на сайте кабмина.