Трамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли сейчас признавать Крым российским.

«Вам придется спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил Крыму выйти [из состава Украины]», – цитирует Fox NewsТрампа.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Президентом США в то время являлся Барак Обама.

Отметим, что лидеры стран Запада до сих пор однозначно заявляли, что отказываются признавать результаты крымского референдума. На фоне конфликта на Украине ЕС и США ввели санкции против России, которые действуют до сих пор.