Трамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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          Трамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

             9 июня 2018, 18:05
          Фото: кадр Fox News
          Текст: Алексей Ласнов

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          Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли сейчас признавать Крым российским.

          «Вам придется спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил Крыму выйти [из состава Украины]», – цитирует Fox NewsТрампа.

          Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Президентом США в то время являлся Барак Обама.

          Отметим, что лидеры стран Запада до сих пор однозначно заявляли, что отказываются признавать результаты крымского референдума. На фоне конфликта на Украине ЕС и США ввели санкции против России, которые действуют до сих пор.


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