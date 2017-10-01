Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

Американский президент Дональд Трамп продлил на год действие введенных в 2006 году санкций в отношении ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики, сообщили в Белом доме.

Санкции были введены после выборов в марте 2006 года, которые США признали «недемократическими». Ограничения действуют против лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты», передает РИА «Новости».

По мнению американских властей, лица, оказавшиеся под санкциями, якобы связаны с нарушением прав человека, в том числе «политическими репрессиями, задержаниями и исчезновениями людей, коррупцией».

Действие санкций, согласно действующему американскому законодательству, продлевается ежегодно при сохранении «угрозе национальной безопасности и внешней политике США».

В феврале 2016 года Евросоюз отменил санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и против 170 граждан и трех юридических лиц страны. В октябре 2017–го Лукашенко заявил, что Минск благодаря открытой, честной и прагматичной политике смог устранить разногласия и укрепить отношения с Западом.