Врио магаданского губернатора устроил разнос за «фокусы с бюджетом»

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов жестко раскритиковал членов регионального правительства за проблемы с бюджетом области.

«Что-то колокола у вас молчат, не били вы в них. Это что за фокусы с бюджетом, который бездефицитный? Вы для чего проблему замазывали? Ищите где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите», – на повышенных тонах говорит Носов коллегам в рамках заседания членов правительства Колымы. Видео опубликовал телеканал «МТК видео» на YouTube.

Недовольство Носова вызвали не только проблемы с бюджетом, но и неотремонтированные дороги и потенциальный срыв отопительного сезона.

«Я вам два дня назад задание давал, почему не сделали? У вас чувство страха отсутствует напрочь. Мухоморы, что ли, пьете? Викинги?» – кричит Носов (имея в виду теорию, что древнескандинавские воины, берсерки, перед боем употребляли психотропные вещества).

Особенно врио губернатора Магаданской области возмутила ситуация в медицинском секторе:

«700 миллионов рублей – где эти деньги? Как дальше мы будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали? Потому что завтра разбираться с этим придет прокурор», – спрашивал Носов министра здравоохранения Ирину Ларину.

Напомним, 28 мая президент Владимир Путин назначил Сергея Носова врио губернатора Магаданской области.