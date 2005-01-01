Власти США отправили 1,6 тыс. беженцев в федеральные тюрьмы

США направили в федеральные тюрьмы 1,6 тыс. человек, задержанных иммиграционной и таможенной полицией США (ICE).

Беженцы, в том числе и потенциальные просители убежища, размещены в пять федеральных тюрем в ожидании слушаний по гражданским иммиграционным судам. Одна из тюрем в Викторвилле в Калифорнии готовится принять еще 1 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ICE.

Бывший помощник директора ICE Кевин Лэнди отметил, что переход к размещению такого числа беженцев в федеральных тюрьмах «очень необычен» и может привести к серьезным проблемам. «Значительный процент задержанных ICE не имеют судимости и более уязвимы в тюрьме», – отметил он.

Представители профсоюзов работников тюрем предупредили, что приток столь большого числа задержанных может ослабить безопасность тюрем.

Напомним, что президент США еще во время своей предвыборной кампании обещал принять меры по борьбе с миграцией. Вступив в должность, он принялся выполнять свои обещания и подписал ряд указов, ужесточающих политику страны по беженцам.

В марте 2017 года таможенная и пограничная служба США сообщила, что поток нелегальных иммигрантов на южной границе Соединенных Штатов сократился на 40 процентов после прихода к власти Дональда Трампа.